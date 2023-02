VIDEO – Inter-Fiorentina 3-1 | Serie A Femminile | gol e highlights

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 febbraio 2023) L’Women di Rita Guarino supera laper 3-1. Le nerazzurre hanno chiuso benissimo la stagione regolare di. Di seguito gol edella partita. LA PARTITA – L’di Rita Guarino chiude la prima fase dellaA con un tris di gol e una vittoria che permette alle nerazzurre superare lae portarsi al terzo posto in classifica a quota 35 punti. A decidere il match valido per la 18a giornata, la doppietta di Chawinga e il sigillo di Alborghetti. Di seguito gol edella partita. Fonte: Canale YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...