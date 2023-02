VIDEO – Alla vigilia di Bologna-Inter in campo Femminile e Primavera in contemporanea | TG Inter-News 25 febbraio 2023

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 febbraio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sulla probabile formazione in vista della sfida al(vedi articolo). Spazio anche alle notizie sul rinnovo di Hakan Calhanoglu e sulle gare indiWomen alle 12.30 TG IN NERAZZURRO ?di, lunch-match di domani alle 12.30. Simone Inzaghi ragiona sulle possibili scelte di formazione, mentre si va sempre di più verso il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Ma non solo Prima Squadra: oggi in ...