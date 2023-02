Victor Osimhen: Senza Limiti, Supera Haaland e Drogba. Il Napoli è un Top Club per Accaparrarlo | Primapagina (Di sabato 25 febbraio 2023) Quando il tuo allenatore, Luciano Spalletti, uno che ha lavorato con grandi campioni, ti dedica un applauso interminabile uscendo dal campo, allora sai di aver fatto qualcosa di speciale. E tu sei Victor Osimhen, il miglior marcatore della Serie A, che sta dominando il campionato con il Napoli, volando verso il titolo di capocannoniere e verso il terzo scudetto del Club. La grandezza di Osimhen è ancora più evidente quando si mostra visibilmente contrariato al rientro negli spogliatoi al 45?, durante la sostituzione, perché sa di aver perso l’occasione di segnare ancora e mettere in cassaforte la partita. Non solo, perché nello spogliatoio Osi parla da leader, ricordando a tutti che solo dieci mesi prima, su quel campo, si era materializzata una clamorosa disfatta nonostante un doppio vantaggio ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 febbraio 2023) Quando il tuo allenatore, Luciano Spalletti, uno che ha lavorato con grandi campioni, ti dedica un applauso interminabile uscendo dal campo, allora sai di aver fatto qualcosa di speciale. E tu sei, il miglior marcatore della Serie A, che sta dominando il campionato con il, volando verso il titolo di capocannoniere e verso il terzo scudetto del. La grandezza diè ancora più evidente quando si mostra visibilmente contrariato al rientro negli spogliatoi al 45?, durante la sostituzione, perché sa di aver perso l’occasione di segnare ancora e mettere in cassaforte la partita. Non solo, perché nello spogliatoio Osi parla da leader, ricordando a tutti che solo dieci mesi prima, su quel campo, si era materializzata una clamorosa disfatta nonostante un doppio vantaggio ...

