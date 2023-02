Viaggio a Kiev. Su Camera con Vista su La7 (Di sabato 25 febbraio 2023) Ecco l'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenzia Vista e in onda su La7 Domenica alle 09.40. I retroscena e le immagini che non vedrete nei Tg.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Ecco l'anticipazione della nuova puntata dicon, il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenziae in onda su La7 Domenica alle 09.40. I retroscena e le immagini che non vedrete nei Tg.Fonte: Agenzia/ Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : 10 ore di treno nel vento gelido. Il viaggio di Giorgia Meloni a Kiev per la stampa sta diventando Anna Karenina. - Tommasocerno : ??HAPPY BIRTHDAY #WAR La festa s di compleanno della guerra Cosa succede dopo il viaggio di Biden a Kiev Intervista… - michele_geraci : Mi piacerebbe che #Meloni andasse a #Mosca, #Russia e #Washington E' li che si negozia e decide la pace, non cert… - ragusaibla : RT @ultimoranet: #Ucraina Macron: pace possibile se Putin ritira le truppe e rispetta la sovranità di Kiev. E annuncia viaggio in Cina all'… - AmmuzzoOff : RT @DanippaLippa: Come ha descritto il Giornale il viaggio in treno della Meloni verso Kiev. #propagandalive @welikeduel -