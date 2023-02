“Viaggia verso la morte” L' avvocato di Cospito avvisa tutti

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 febbraio 2023) La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa di Alfredosul 41 bis e si è inasprita la protesta dell'anarchico con lo sciopero della fame. “Le speranze cheresti in vita sono ridotte al lumicino” l'annuncio dell'Flavio Rossi Albertini in un'intervista a Radio Onda d'Urto. Il legale ha spiegato che ormai ci sono solo ipotesi “residuali” da coltivare dal punto di vista del diritto per avere la revoca del 41 bis: “Se dovesse proseguire con la linea di condotta assunta dal 20 ottobre, Alfredo giungerebbe a. Per quanto ciò mi sconvolga dal punto di vista umano, politico, della coscienza civile, non credo ci siano grandissime soluzioni a meno che non si ritrovi il lume della ragione e si arrivi a una soluzione”. Intanto oggi è pure andata in scena la visita di controllo da parte del ...