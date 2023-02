“Vi dico una cosa su Maurizio”. Giorgia Meloni alla camera ardente: le immagini e le sue parole (Di sabato 25 febbraio 2023) alla camera ardente di Maurizio Costanzo è arrivata in queste ore anche Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha salutato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prima di avvicinarsi alla bara del popolare conduttore televisivo e porgergli il suo personale addio. Momenti di fortissima emozione per la prima premier donna della storia dell’Italia. La quale, una volta finita la sua visita, si è fermata a parlare con i giornalisti presenti riferendo un aneddoto molto importante su di lei e il giornalista. Un gesto bellissimo quello fatto a Maurizio Costanzo da Giorgia Meloni, che ha voluto rendergli omaggio a poche ore dalla sua dipartita a Roma all’età di 84 anni. Sono già innumerevoli i ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 febbraio 2023)diCostanzo è arrivata in queste ore anche. La presidente del Consiglio ha salutato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prima di avvicinarsibara del popolare conduttore televisivo e porgergli il suo personale addio. Momenti di fortissima emozione per la prima premier donna della storia dell’Italia. La quale, una volta finita la sua visita, si è fermata a parlare con i giornalisti presenti riferendo un aneddoto molto importante su di lei e il giornalista. Un gesto bellissimo quello fatto aCostanzo da, che ha voluto rendergli omaggio a poche ore dsua dipartita a Roma all’età di 84 anni. Sono già innumerevoli i ...

