“Vi dico una cosa su Maurizio Costanzo”. Giorgia Meloni alla camera ardente: le immagini e le sue parole (Di sabato 25 febbraio 2023) alla camera ardente di Maurizio Costanzo è arrivata in queste ore anche Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha salutato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prima di avvicinarsi alla bara del popolare conduttore televisivo e porgergli il suo personale addio. Momenti di fortissima emozione per la prima premier donna della storia dell’Italia. La quale, una volta finita la sua visita, si è fermata a parlare con i giornalisti presenti riferendo un aneddoto molto importante su di lei e il giornalista. Un gesto bellissimo quello fatto a Maurizio Costanzo da Giorgia Meloni, che ha voluto rendergli omaggio a poche ore dalla sua dipartita a Roma all’età di 84 anni. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 febbraio 2023)diè arrivata in queste ore anche. La presidente del Consiglio ha salutato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prima di avvicinarsibara del popolare conduttore televisivo e porgergli il suo personale addio. Momenti di fortissima emozione per la prima premier donna della storia dell’Italia. La quale, una volta finita la sua visita, si è fermata a parlare con i giornalisti presenti riferendo un aneddoto molto importante su di lei e il giornalista. Un gesto bellissimo quello fatto ada, che ha voluto rendergli omaggio a poche ore dsua dipartita a Roma all’età di 84 anni. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pfmajorino : #LaRussa, te lo dico da padre a padre: avere un figlio gay non può in alcun modo essere un dispiacere, avere un omo… - gba_mm : E comunque, ve lo dico, @g_sangiuliano apre a #scenari organizzata da @mattiaferraresi di @DomaniGiornale con… - FBiasin : 'Secondo El Pais la cifra delle consulenze pagate dal #Barcellona è di 6.659.488 euro dal 2001 al 2018, sotto le pr… - magnigiancarlo3 : @FrancescaChaouq Immagino ‘l’humus’ in cui suo figlio cresce. È auspicabile che la Preside dell’Istituto in cui stu… - GJermaine5 : @GrandeFratello Dovete allontanare questo essere da Antonella,dovete proteggere questa ragazza e ve lo dico non da… -