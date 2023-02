Verso le chiamate WhatsApp di gruppo pianificate, come si programmeranno (Di sabato 25 febbraio 2023) Le chiamate WhatsApp di gruppo si evolvono ancora con la possibilità di pianificarle a piacimento, secondo le esigenze di tutti i membri di una chat collettiva. Per gli utenti iOS che seguono il programma beta dell’applicazione di messaggistica è stato appena rilasciato l’aggiornamento su TestFlight che introduce proprio questa novità di rilievo. Quest’ultimo segue di poco quanto già visto per gli utenti Android, sempre in fase di test, con la beta 2.23.4.75 disponibile sul Play Store. La funzione, ora in fase sperimentale, permette di pianificare una chiamata di gruppo sia solo vocale che video. L’immagine di apertura articolo è stata fornita dall’informatore WABetaInfo e mostra chiaramente l’accesso all’opzione specifica attraVerso le icone presenti in alto a destra della schermata di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Ledisi evolvono ancora con la possibilità di pianificarle a piacimento, secondo le esigenze di tutti i membri di una chat collettiva. Per gli utenti iOS che seguono il programma beta dell’applicazione di messaggistica è stato appena rilasciato l’aggiornamento su TestFlight che introduce proprio questa novità di rilievo. Quest’ultimo segue di poco quanto già visto per gli utenti Android, sempre in fase di test, con la beta 2.23.4.75 disponibile sul Play Store. La funzione, ora in fase sperimentale, permette di pianificare una chiamata disia solo vocale che video. L’immagine di apertura articolo è stata fornita dall’informatore WABetaInfo e mostra chiaramente l’accesso all’opzione specifica attrale icone presenti in alto a destra della schermata di ...

