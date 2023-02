Verso Empoli-Napoli, ondata azzurra: ecco quanti tifosi sono previsti al Castellani (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella giornata odierna, 25 febbraio, alle ore 18:00 andrà in scena la gara, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, tra l’Empoli di Paolo Zanetti e il Napoli di Luciano Spalletti. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica: nonostante il solito divieto per i residenti in Campania, allo stadio Carlo Castellani dovrebbe esserci un invasione dei tifosi del club campano, sono previsti circa 5 mila supporters azzurri: tra i quali, molti risiedono in Toscana. Esattamente, come accaduto, la scorsa settimana, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il popolo azzurro vuole sostenere e rimanere al fianco della squadra. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella giornata odierna, 25 febbraio, alle ore 18:00 andrà in scena la gara, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, tra l’di Paolo Zanetti e ildi Luciano Spalletti. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica: nonostante il solito divieto per i residenti in Campania, allo stadio Carlodovrebbe esserci un invasione deidel club campano,circa 5 mila supporters azzurri: tra i quali, molti risiedono in Toscana. Esattamente, come accaduto, la scorsa settimana, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il popolo azzurro vuole sostenere e rimanere al fianco della squadra. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

