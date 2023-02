Verso Empoli-Napoli: il doppio ex Baiano: “Gara difficile, ma gli azzurri non hanno rivali” (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Ciccio Baiano. L’ex calciatore, sia del Napoli che dell’Empoli, ha parlato della sfida tra la formazione campana e quella toscana: “Diciamo che il Castellani è uno stadio stregato per il club campano. Credo però che se il Napoli gioca come sa fare, non ci sarà scampo per nessuno. Questa è una squadra che ha una consapevolezza, una forza, una velocità di pensiero, di giocate e quindi non ha rivali. Certo l’Empoli rimane una squadra difficile da affrontare però bisogna essere anche obiettivi e potrebbe anche ‘uscire un 2?”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel corso di ForzaSempre, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Ciccio. L’ex calciatore, sia delche dell’, ha parlato della sfida tra la formazione campana e quella toscana: “Diciamo che il Castellani è uno stadio stregato per il club campano. Credo però che se ilgioca come sa fare, non ci sarà scampo per nessuno. Questa è una squadra che ha una consapevolezza, una forza, una velocità di pensiero, di giocate e quindi non ha. Certo l’rimane una squadrada affrontare però bisogna essere anche obiettivi e potrebbe anche ‘uscire un 2?”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

