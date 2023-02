Verissimo | Luca Laurenti in lacrime nel ricordare Maurizio Costanzo VIDEO

(Di sabato 25 febbraio 2023) Durante la puntata diin onda oggi, sabato 25 febbraio,ha condiviso un commovente ricordo sue, preso dall'emozione, non ha potuto fare a meno di scoppiare in un pianto dirotto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Luca Laurenti scoppia in lacrime per la morte di Maurizio Costanzo a Verissimo: 'Lo metto nella mia cornice familia… - fanpage : “Stanotte ho sognato che lui si svegliava e io lo abbracciavo piangendo” In collegamento con la puntata speciale d… - Fra140492 : RT @Boomerissima: Fa davvero male vedere Luca Laurenti in queste condizioni, lui che da 25 anni ci fa ridere tutte le sere. Forza Luca! ??… - Mia__Wallace_1 : RT @Boomerissima: Fa davvero male vedere Luca Laurenti in queste condizioni, lui che da 25 anni ci fa ridere tutte le sere. Forza Luca! ??… - damoonfra : RT @Boomerissima: Fa davvero male vedere Luca Laurenti in queste condizioni, lui che da 25 anni ci fa ridere tutte le sere. Forza Luca! ??… -

Laurenti in lacrime nel ricordo di Maurizio Costanzo La conduttrice si è collegata conLaurenti , collaborate di Costanzo a Buona Domenica per bene 9 anni. Il comico e cantante ...La puntata odierna diè stata dedicata a Maurizio Costanzo . Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salottoLaurenti, che per tantissimi anni ha fatto parte del cast fisso di Buona Domenica, programma che per ...

Verissimo, Luca Laurenti scoppia in lacrime per Maurizio Costanzo. Silvia Toffanin si commuove Today.it

Verissimo ricorda Maurizio Costanzo: Luca Laurenti in lacrime, non riesce a parlare | Video Mediaset SuperGuidaTV

Luca Laurenti piange Maurizio Costanzo: Era un uomo tenerissimo ... Fanpage.it

**Costanzo: Luca Laurenti, pianto a dirotto a ‘Verissimo’ ‘scusate ... Il Sannio Quotidiano

Valentina Ferragni, la dedica all'ex fidanzato Luca Vezil Mediaset Infinity

Come la Rai ha stravolto la programmazione dopo la morte di Maurizio Costanzo, inevitabilmente Mediaset - la sua rete - omaggia il re della tv dedicandogli una puntata speciale di 'Verissimo'… Leggi ..."Per quanto abbia fatto le prove a casa per non piangere… Per me Maurizio è come un papà…". Luca Laurenti non riesce a trattenere le lacrime, in collegamento con Verissimo, ricordando Maurizio Costanz ...