Ventola: «Inter, qualche rischio e Onana due miracoli ma ha fatto il gioco» (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Inter ha battuto il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ventola alla Bobo TV parla brevemente di quanto la squadra di Inzaghi ha dimostrato contro i portoghesi. Di seguito il suo Intervento RISCHI MA NON TROPPI – L’Inter di Simone Inzaghi ha battuto a San Siro il Porto di Sergio Conceicao nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Secondo Nicola Ventola, ex attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez e compagni nonostante qualche rischio hanno sempre tenuto il pallino del gioco: «Ok che l’Inter ha rischiato e Onana ha fatto due miracoli, comunque ha fatto il suo gioco. Il Porto pressava, non ha rischiato ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) L’ha battuto il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.alla Bobo TV parla brevemente di quanto la squadra di Inzaghi ha dimostrato contro i portoghesi. Di seguito il suovento RISCHI MA NON TROPPI – L’di Simone Inzaghi ha battuto a San Siro il Porto di Sergio Conceicao nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Secondo Nicola, ex attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez e compagni nonostantehanno sempre tenuto il pallino del: «Ok che l’ha rischiato ehadue, comunque hail suo. Il Porto pressava, non ha rischiato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Ventola: «Inter, qualche rischio e Onana due miracoli ma ha fatto il gioco» - internewsit : Ventola: «Inter, qualche rischio e Onana due miracoli ma ha fatto il gioco» - - infoitsport : Ventola: “Non vedo benissimo il Porto, non mi convince. L’Inter può farcela se…” - infoitsport : Ventola fiducioso: «Il Porto non mi convince, Inter favorita. Può passare!» - internewsit : Ventola fiducioso: «Il Porto non mi convince, Inter favorita. Può passare!» - -