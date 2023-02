Vendita di false polizze assicurative, 14 denunce nel trevigiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTreviso – Almeno 16 automobilisti residenti nel trevigiano e in altre province italiane si sono scoperti vittime di un’organizzazione composta da 14 persone residenti nel napoletano, tutte con precedenti, le quali, proponendosi al telefono come agenti assicurativi, avrebbero proposto loro polizze a copertura della responsabilità civile per sinistri automobilistici da ottenere a prezzi vantaggiosi con il versamento in un conto corrente online di somme comprese tra i 400 ed i 600 euro. Gli organizzatori del raggiro hanno sempre inviato una attestazione dell’avvenuto versamento che però, nel caso di un controllo da parte di agenti della polizia locale di Riese Pio X (Treviso), si è rivelata contraffatta. Da qui la denuncia dell’intestatario dell’automobile ai carabinieri e l’avvio dell’indagine che ha portato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTreviso – Almeno 16 automobilisti residenti nele in altre province italiane si sono scoperti vittime di un’organizzazione composta da 14 persone residenti nel napoletano, tutte con precedenti, le quali, proponendosi al telefono come agenti assicurativi, avrebbero proposto loroa copertura della responsabilità civile per sinistri automobilistici da ottenere a prezzi vantaggiosi con il versamento in un conto corrente online di somme comprese tra i 400 ed i 600 euro. Gli organizzatori del raggiro hanno sempre inviato una attestazione dell’avvenuto versamento che però, nel caso di un controllo da parte di agenti della polizia locale di Riese Pio X (Treviso), si è rivelata contraffatta. Da qui la denuncia dell’intestatario dell’automobile ai carabinieri e l’avvio dell’indagine che ha portato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 14Orlandi : @Alberto_zz0 @eunewsit @EFSA_EU Vendita ne potrai utilizzare l'auto per entrare in centro o altri luoghi Così faran… - ROGERISNOW : Non fidatevi di @TrenDevice #Trendevice ! Truffatori patentati che fanno cassa su valutazioni palesemente false / f… - MaremmaOggi : Francesco Limatola e Elena Nappi ricostruiscono la vendita (e il riacquisto) dei terreni e di parte della Diaccia B… - Basto1981 : @Paladino70 il problema è un altro; dato che i cartellini dei tre ragazzini non sono stati trasferiti in capo al li… -