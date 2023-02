Varriale esalta il Napoli: “Uno spettacolo che vorrei non finisse mai” (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Napoli vince un’altra partita, l’ennesima di questa fantastica stagione che ogni tifoso dei partenopei vorrebbe non finisse mai. Gli azzurri riescono a vincere anche contro l’Empoli, da sempre squadra ostica in Serie A, basti pensare che i toscani, nella massima categoria, hanno perso solo una volta contro il Napoli. Quest’anno però la storia è diversa, la squadra di Spalletti si impone dal primo fino all’ultimo minuto di gioco e, nonostante l’espulsione di Mario Rui, anche in dieci uomini è sempre riuscita a creare gioco e macinare occasioni da gol. Osimhen, autore del gol dello 0-2, Empoli-Napoli Varriale elogia il Napoli. le parole I complimenti per questa squadra giungono da tutte le latitudini, tra questi spicca sicuramente quello di Enrico ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilvince un’altra partita, l’ennesima di questa fantastica stagione che ogni tifoso dei partenopei vorrebbe nonmai. Gli azzurri riescono a vincere anche contro l’Empoli, da sempre squadra ostica in Serie A, basti pensare che i toscani, nella massima categoria, hanno perso solo una volta contro il. Quest’anno però la storia è diversa, la squadra di Spalletti si impone dal primo fino all’ultimo minuto di gioco e, nonostante l’espulsione di Mario Rui, anche in dieci uomini è sempre riuscita a creare gioco e macinare occasioni da gol. Osimhen, autore del gol dello 0-2, Empoli-elogia il. le parole I complimenti per questa squadra giungono da tutte le latitudini, tra questi spicca sicuramente quello di Enrico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Varriale esalta il Napoli: “Uno spettacolo che vorrei non finisse mai” - infoitsport : Varriale: 'Prova del Napoli esalta tutto il calcio italiano in uno dei suoi momenti più bui' - TUTTOJUVE_COM : Varriale: 'Prova del Napoli esalta tutto il calcio italiano in uno dei suoi momenti più bui' -