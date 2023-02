(Di sabato 25 febbraio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi sabato 25, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati”. “Matteo capì che la familiarità con Gesù non gli consentiva di L'articolodi25: Lc 5,27-32proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KattInForma : Vangelo di oggi 25 Febbraio 2023: Lc 5,27-32 | Video commento - FScalmati : RT @enzobianchi7: Care amiche e cari amici potete sscoltare a viva boce ogni giono il commento di rnzo bianchi al vangelo del giorno andand… - nonnaangela60 : RT @enzobianchi7: Care amiche e cari amici potete sscoltare a viva boce ogni giono il commento di rnzo bianchi al vangelo del giorno andand… - luigiboschi : Monastero di Bose Commento al Vangelo di oggi: Una mancanza per una mancanza - FedericoCiacca3 : RT @enzobianchi7: Care amiche e cari amici potete sscoltare a viva boce ogni giono il commento di rnzo bianchi al vangelo del giorno andand… -

Dopo che uno dei video con ildel giorno è stato ripostato da un gruppo su Facebook, il ...ha 68.000 iscritti che accompagnano quotidianamente il contenuto religioso prodotto. Uno dei ...i farmaci sono arrivati fa sapere l'Elemosiniere, il cardinale Konrad Krajewski epartiranno perché cerchiamo di agire subito secondo quello che dice il'.

Il Papa: il Vangelo un annuncio che cambia il cuore, attenti a non ... Vatican News - Italiano

Il Papa: un anno di guerra assurda e crudele, l'appello per la pace Avvenire

«Né conservatori, né progressisti. Il Vangelo non è un partito» Famiglia Cristiana

VANGELO DEL GIORNO VENERDI 24 FEBBRAIO 2023 ... La Luce di Cristo

Monastero di Bose - Commento al Vangelo del giorno - 23 Febbraio ... Cerco il Tuo volto

La prima pagina evangelica che la Chiesa invita ad ascoltare e meditare all’inizio della Quaresima è quella delle tentazioni di Gesù, che aiutano immediatamente a cogliere il tempo quaresimale come ...Città del Vaticano – In Vaticano si sgretola il principio della proprietà privata anche se non è ovviamente il collettivismo di stampo socialista ad avere suggerito a ...