Vanessa Redgrave | chi è la moglie di Franco Nero | “Dopo 50 anni l’ho ritrovata”

Vanessa Redgrave è la moglie di Franco Nero; i due si sono innamorati nel lontano 1967 interpretando due amanti sul set e 50 anni Dopo si sono ritrovati: ecco la loro storia appassionante. Vanessa Redgrave, chi è la moglie di Franco Nero L'uomo è ad oggi sposato con Vanessa Redgrave, l'attrice di origine inglese che ha conosciuto sul set di Camelot più di 50 anni fa. Fu proprio sul set di Camelot che nacque una celebre relazione fra Franco e Vanessa, che però durò poco. Negli anni 2000 si ritrovarono e il loro legame si rinsaldò. Nel 2006 poi si sposarono in gran segreto

