(Di sabato 25 febbraio 2023) Una battuta in romanesco, detta con un mezzo sorriso, per mascherare la tristezza: "Che se dovemo di'?", cosa c'è da dirci. Così l'attore romanoha risposto ai giornalisti che lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... semupuliciosi : RT @pierpi13: Questo signore, Valerio Mastandrea, dovrebbe avere un mezzo busto di Maurizio Costanzo in ogni stanza delle sue case. Ricordo… - chemaspada : RT @pierpi13: Questo signore, Valerio Mastandrea, dovrebbe avere un mezzo busto di Maurizio Costanzo in ogni stanza delle sue case. Ricordo… - Missi65 : RT @EleonoraDAmore: Valerio Mastandrea porta una rosa sulla bara di #MaurizioCostanzo. L'attore è stato una delle scoperte del giornalista,… - 4lezia : dinner club con cracco su prime una bellissima scoperta e la puntata con Valerio Mastandrea ?? - FabioTraversa : RT @EleonoraDAmore: Valerio Mastandrea porta una rosa sulla bara di #MaurizioCostanzo. L'attore è stato una delle scoperte del giornalista,… -

Una battuta in romanesco, detta con un mezzo sorriso, per mascherare la tristezza: "Che se dovemo di'", cosa c'è da dirci. Così l'attore romanoha risposto ai giornalisti che lo aspettavano all'ingresso della camera ardente allestita in Campidoglio per ricordare Maurizio Costanzo, morto ieri a 84 anni.ha portato ...Rosario Fiorello, Pierluigi Diaco, Mara Venier,, Paola Barale, Manuela Arcuri, Rudy Zerbi , sono solo alcuni dei personaggi dello spettacolo che hanno reso omaggio al feretro di ...

Maurizio Costanzo, da Vittorio Sgarbi a Valerio Mastandrea: tutti i talenti che ha scoperto TGCOM

Valerio Mastandrea porta una rosa alla camera ardente di Costanzo Il Sole 24 ORE

Valerio Mastandrea porta una rosa alla camera ardente di Costanzo Tiscali Notizie

Maurizio Costanzo, le "sue" scoperte da Vittorio Sgarbi a Valerio Mastandrea Il Tempo

Valerio Mastandrea porta una rosa alla camera ardente di Costanzo Il Tempo

cosa c'è da dirci. Così l'attore romano Valerio Mastandrea ha risposto ai giornalisti che lo aspettavano all'ingresso della camera ardente allestita in Campidoglio per ricordare Maurizio Costanzo, ...In Campidoglio il sindaco Gualtieri, tra i primi ad arrivare Rutelli e Palombelli. Presenti tra gli altri anche Fiorello, Valerio Mastandrea e Virginia Raggi. Centinaia in fila dalla… Leggi ...