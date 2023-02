Valentina Ferragni sfida gli hater: «Non c'è un centimetro di pelle che non mi abbiano criticato. Ma io mi amo così come sono» (Di sabato 25 febbraio 2023) Valentina Ferragni è tornata a parlare del body shaming che ha subito (e continua a subire) sui social. L'influencer si è confidata al podcast Torcha dove ha spiegato che molte... Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023)è tornata a parlare del body shaming che ha subito (e continua a subire) sui social. L'influencer si è confidata al podcast Torcha dove ha spiegato che molte...

