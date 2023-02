(Di sabato 25 febbraio 2023) Retromarcia del ministro dopo il pestaggio di Firenze: «Mai annunciato sanzioni alla preside». La frecciata dinel discorso per i giovani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Se dopo i fatti di #Firenze avvertite un pericolo #fascismo rivolgetevi a #Mattarella,Garante della Costituzione Pa… - eziomauro : Pestaggi al liceo, Mattarella: 'La civiltà è una diga contro la violenza'. Valditara: 'Mai parlato di sanzioni alla… - fattoquotidiano : #Valditara e balneari, le sberle di Mattarella al governo. Leggi le anticipazioni del giornale di domani… - 17_handrew : RT @siriomerenda: Mattarella al Quirinale ricorda 'la violenza in questi giorni davanti a una scuola contro ragazzi'...che poi il tutto sia… - LaStampa : Valditara, Mattarella: “Solidarietà e impegno comune sono un antidoto contro la violenza” -

...studenti e della famigerata lettera della preside del liceo di Firenze che ha scatenato una feroce polemica contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe. 'Perché il presidenteè ...... presentata dall'autrice e conduttrice Angela Rafanelli, è stata aperta dall'intervento del presidente. Erano presenti il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe, il ...

Pestaggi al liceo, Mattarella: "La civiltà è una diga contro la violenza". Valditara: "Mai parlato di sanzion… la Repubblica

Mattarella su aggressione liceo Firenze: "Opporsi a violenza, Italia coltiva civiltà" Adnkronos

Valditara, Mattarella: “Solidarietà e impegno comune sono un antidoto contro la violenza” La Stampa

Scontri al liceo a Firenze. Mattarella: "La civiltà è una diga alla violenza" - Cronaca Agenzia ANSA

Pestaggi al liceo Michelangiolo, Mattarella: “La civiltà è una diga contro la violenza” LA NAZIONE

Terzo giorno, ancora silenzio. Giorgia Meloni continua a non pronunciarsi sul pestaggio dello studente di Firenze per mano di sei esponenti di Azione Studentesca, l’associazione giovanile del partito.Il presidente sull’aggressione squadrista nella città toscana: basta violenza come quella che abbiamo visto davanti a una scuola. Poi firma il dl ...