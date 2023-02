Valdifiori | Empoli per il Napoli è sempre stato un campo po' insidioso' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 25 febbraio 2023): ''Quando arrivano le big i giovani dannoqualcosa in più per mettersi in mostra. La capolista dal canto suo andrà inper fare la partita" Mirko, doppio ex died, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Il Mattino", parlando delcapolista e della sfida con l'. Queste le su parole: "Solo chi ha giocato aed ha vissuto la città sa quanto ti entra dentro. Sonoun grande tifoso e spero che la squadra ci continui a regalare queste gioie che merita tutto l'ambiente. -afferma- Poi ho imparato ad essere scaramantico quindi mi fermo qui. Dico solo che a maggio spero che l'opera sia stata ampiamente completata. Per il ...