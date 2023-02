Vaccinazione contro l’herpes zoster | il 28 febbraio l’open day all’Azienda Moscati

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiInserire nel proprio piano vaccinale anche la, comunemente notocome fuoco di Sant’Antonio. Per promuovere la prevenzioneuna patologia spesso sottovalutata, ma che chi ha avuto la sfortuna di sperimentare sa bene che non è un caso che si chiami “fuoco” per il dolore e il fastidio che provoca, l’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino ha organizzato una giornata di somministrazione gratuita del vaccino, senza bisogno di prenotazione. Martedì 28, dalle ore 8,30 alle 16,30, tutti gli appartenenti alle categorie ritenute più a rischio (over 65enni, anche senza patologie, e le persone a partire dai 18 anni con patologie o fragilità e loro conviventi) potranno ricevere la prima dose ...