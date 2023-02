Vacanze in carrozza

Leggi su panorama

(Di sabato 25 febbraio 2023) Dalle nuove tratte dello storico Orient Express ai percorsi scenografici, come quello sudafricano del Rovos Rail, passando per la Transiberiana, il Ghan australiano e le vetture storiche italiane. Ecco i treni di lusso che permettono di godersi il viaggio guardando meraviglie dal finestrino. Come in una crociera. Da bambini si andava alla stazione a vedere i treni che partivano e arrivavano: i sogni che sfrecciano verso l’infinito. Un tempo il trenino della Rivarossi era il dono più ambito da chiedere a Babbo Natale e il cinema - a cominciare dal primo fotogramma dei fratelli Lumière - ha inseguito la traiettoria di un convoglio in corsa in film epocali. Scriveva Agatha Christie: «I treni sono un’invenzione meravigliosa. Il mio amore di sempre. Viaggiare in treno significa vedere la natura, gli uomini, le città, le chiese e i fiumi, insomma, la vita». Si capisce perché abbia scritto il ...