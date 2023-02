Use Scotti Rosa a Savona ' Un avversario insidioso'

(Di sabato 25 febbraio 2023) Il coach Cioni mette in guardia le sue ragazze nei confronti delle liguri 'Sono un gruppo tosto, che non molla mai e questo rende la trasferta ...

Il coach Cioni mette in guardia le sue ragazze nei confronti delle liguri 'Sono un gruppo tosto, che non molla mai e questo rende la trasferta ...Una trasferta dalle mille insidie prima della Coppa Italia. È questo il biglietto da visita della gara che, sabato alle 18 con arbitri De Ascentis di Cremona e Spinello di Marnate, l'Rosagiocherà a Savona. Un match che cade in un periodo positivo per le biancorosse ma per il quale coach Alessio Cioni mette in guardia le sue ragazze. "Giochiamo sul campo di una squadra ...

