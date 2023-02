Usa: No a F - 16, Biden si ricandida a presidenza (Di sabato 25 febbraio 2023) - Usa reagirebbero se la Cina fornisse armi alla Russia anche se al momento non ci sono prove che Pechino abbia intenzione di farlo ha aggiunto il presidente americano. Ue: Nuove sanzioni commerciali ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 febbraio 2023) - Usa reagirebbero se la Cina fornisse armi alla Russia anche se al momento non ci sono prove che Pechino abbia intenzione di farlo ha aggiunto il presidente americano. Ue: Nuove sanzioni commerciali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Il presidente degli #USA Joe #Biden candida a capo della Banca Mondiale Ajaypal #SinghBanga, attuale presidente di… - LaVeritaWeb : Il presidente Usa a Varsavia ha rubato la scena ai russi con una scenografia da Hollywood. Raggiante anche perché l… - GiovaQuez : Di Battista: 'Biden è andato a Kyiv per ribadire che la strategia militare la gestiscono gli USA e che la ricostruz… - BPedrali : RT @giuseppelandi: Mattarella ti consiglio di non fare altre dichiarazioni. Non sarai mica come il tuo amichetto Biden? Dove diavolo eri q… - Semplic3ment3 : RT @SicilianoSum: In #Russia, a Mosca, le stazioni metropolitane sembrano musei e gallerie d'arte con un'architettura mozzafiato. #Italia… -