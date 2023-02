Usa, aereo medico precipita in Nevada: 5 morti tra cui paziente (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Cinque persone, il pilota, un’infermiera, il paramedico, un paziente e un suo familiare, hanno perso la vita dopo che un aereo sanitario CareFlight si è schiantato vicino a Stagecoach, nel Nevada occidentale negli Stati Uniti. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali e la società Guardian Flight citate dalla Cnn. “Abbiamo il cuore spezzato nel ricevere la conferma dai vigili del fuoco della contea di Lyon che nessuna delle cinque persone a bordo è sopravvissuta”, ha scritto la compagnia in un comunicato su Facebook. ”Le cinque persone a bordo erano un pilota, un’infermiera di volo, un paramedico di volo, un paziente e un familiare del paziente”, prosegue la nota. L’aereo ad ala fissa è uscito dal radar alle 21:45, secondo REMSA ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Cinque persone, il pilota, un’infermiera, il para, une un suo familiare, hanno perso la vita dopo che unsanitario CareFlight si è schiantato vicino a Stagecoach, neloccidentale negli Stati Uniti. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali e la società Guardian Flight citate dalla Cnn. “Abbiamo il cuore spezzato nel ricevere la conferma dai vigili del fuoco della contea di Lyon che nessuna delle cinque persone a bordo è sopravvissuta”, ha scritto la compagnia in un comunicato su Facebook. ”Le cinque persone a bordo erano un pilota, un’infermiera di volo, un paradi volo, une un familiare del”, prosegue la nota. L’ad ala fissa è uscito dal radar alle 21:45, secondo REMSA ...

