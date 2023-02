Usa, 48° Gala Niaf: Emilia-Romagna regione d’onore 2023 (Di sabato 25 febbraio 2023) Eccellenze paesaggistiche, culturali, enogastronomiche e sportive. Per la National Italian American Foundation (Niaf) l’Emilia-Romagna è regione d’onore 2023. La cerimonia di premiazione si terrà il 14 ottobre 2023 a Washington, in occasione del 48° Gala della Niaf, l’organizzazione senza scopo di lucro che ogni anno sceglie una regione italiana con cui collaborare alla promozione e protezione della cultura, gli affari e il turismo negli Stati Uniti. “Prima di tutto ringrazio il chairman Robert E. Carlucci della Niaf per questo prestigioso premio – ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo della regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini -, perché è ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 febbraio 2023) Eccellenze paesaggistiche, culturali, enogastronomiche e sportive. Per la National Italian American Foundation () l’. La cerimonia di premiazione si terrà il 14 ottobrea Washington, in occasione del 48°della, l’organizzazione senza scopo di lucro che ogni anno sceglie unaitaliana con cui collaborare alla promozione e protezione della cultura, gli affari e il turismo negli Stati Uniti. “Prima di tutto ringrazio il chairman Robert E. Carlucci dellaper questo prestigioso premio – ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo della, Andrea Corsini -, perché è ...

