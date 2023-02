Uomini e Donne, Michela Russo prima di approdare al Trono over era stata corteggiatrice di uno storico tronista: ecco chi (Di sabato 25 febbraio 2023) In pochi sanno che Michela Russo, attuale dama del Trono over di Uomini e Donne, è tornata dopo ben 18 anni al dating show di Canale 5. Era infatti il 2005 quando è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo. L’occasione? Quella di corteggiare lo storico tronista di allora, Diego Conte. Le cose però con lui non erano andate come sperava. Diego si era infatti innamorato della concorrente di lei, la corteggiatrice Annalisa Michetti, tanto da sceglierla. I due stanno ancora insieme: ben 18 anni d’amore. Nel 2008 sono andati a convivere, nel 2018 e nel 2021 hanno messo al mondo due splendide bambine. Insomma, le strade di Diego e Michela, fatte di parecchi alti e bassi, si sono divise quasi subito. ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 febbraio 2023) In pochi sanno che, attuale dama deldi, è tornata dopo ben 18 anni al dating show di Canale 5. Era infatti il 2005 quando è apparsa per lavolta sul piccolo schermo. L’occasione? Quella di corteggiare lodi allora, Diego Conte. Le cose però con lui non erano andate come sperava. Diego si era infatti innamorato della concorrente di lei, laAnnalisa Michetti, tanto da sceglierla. I due stanno ancora insieme: ben 18 anni d’amore. Nel 2008 sono andati a convivere, nel 2018 e nel 2021 hanno messo al mondo due splendide bambine. Insomma, le strade di Diego e, fatte di parecchi alti e bassi, si sono divise quasi subito. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di 'Uomini e Donne' non andrà in onda. - trash_italiano : Mediaset annuncia che la puntata di oggi di Uomini e Donne non andrà in onda. #MaurizioCostanzo - Europarl_IT : L'assalto a Kyiv ci ha aperto gli occhi su una generazione di uomini e donne che ha fatto dell'Europa la propria ra… - Lucabomber19 : @Figanghi Non lo so, ma le donne sono anche fissate con le misure degli uomini? - necvinecdolo : RT @mcx_g: @f_uccheddu comportando in modo normale. Sono completamente fuori strada, e gli effetti saranno evidenti tra 10 anni circa. Ques… -