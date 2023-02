Uomini e Donne, la scelta di Federico Nicotera: il dettaglio che la svela (Di sabato 25 febbraio 2023) Lunedì prossimo, 27 febbraio 2023, nel tardo pomeriggio presso gli studi Elios di Roma si registra una nuova puntata di Uomini e Donne dove finalmente ci sarà la scelta di Federico Nicotera, che vedremo in onda nel fine settimana successivo alle 14.45 su Canale 5. Il trono di Federico Nicotera è cominciato a settembre (anzi, ad agosto, visto che la prima puntata è stata registrata proprio alla fine del mese) e da allora il 27enne romano si è concentrato quasi subito solo su due corteggiatrici: Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli. Dopo mesi di indecisione, Federico ha dichiarato di avere la sua scelta. Su chi cadrà? C’è un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti e che fa propendere per Carola. Vediamo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 febbraio 2023) Lunedì prossimo, 27 febbraio 2023, nel tardo pomeriggio presso gli studi Elios di Roma si registra una nuova puntata didove finalmente ci sarà ladi, che vedremo in onda nel fine settimana successivo alle 14.45 su Canale 5. Il trono diè cominciato a settembre (anzi, ad agosto, visto che la prima puntata è stata registrata proprio alla fine del mese) e da allora il 27enne romano si è concentrato quasi subito solo su due corteggiatrici: Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli. Dopo mesi di indecisione,ha dichiarato di avere la sua. Su chi cadrà? C’è unche non è sfuggito ai fan più attenti e che fa propendere per Carola. Vediamo ...

