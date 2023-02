Uomini e Donne anticipazioni prossime registrazioni: ancora rinviata la scelta di Federico (Di sabato 25 febbraio 2023) . La morte di Maurizio Costanzo, che ha modificato i palinsesti Mediaset, ha avuto effetti anche sulle date delle prossime registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi. Uomini e Donne anticipazioni prossime registrazioni Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) . La morte di Maurizio Costanzo, che ha modificato i palinsesti Mediaset, ha avuto effetti anche sulle date delledel dating show condotto da Maria De Filippi.Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di 'Uomini e Donne' non andrà in onda. - trash_italiano : Mediaset annuncia che la puntata di oggi di Uomini e Donne non andrà in onda. #MaurizioCostanzo - Europarl_IT : L'assalto a Kyiv ci ha aperto gli occhi su una generazione di uomini e donne che ha fatto dell'Europa la propria ra… - lullaebasta : RT @ECircolare: “Non ci sono più gli uomini di una volta perché non ci sono più le donne di una volta.” - Marfisa2 : @tw4ttersucks @hidekitojo1234 E poi hanno avuto milioni di uomini senza compagna perché mancavano le donne, siccome… -