United | Elliott non molla | pronto a finanziare il restyling di Old Trafford

Elliott non molla il Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il fondo statunitense sarebbe disposto a fornire finanziamenti per portare avanti le opere di riqualificazione dell'Old Trafford, storica casa dei Red Devils. Un'operazione – il restyling dell'impianto – che potrebbe costare fino a 2 miliardi di sterline (quasi 2,3 miliardi di euro). Il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

