(Di sabato 25 febbraio 2023) Per il ceo allo studio il rialzo dei compensi da 7,5a 9-10,5: il faro dei fondi. La revisione dopo il rally: verrà sottoposta insieme a riacquisti per 3,3 miliardi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessandradale0 : @PMassimo51 @luigibrancacci7 @mimmocentrone @riotta Decreto liquidità, Aprile 2020. Permette alle aziende o società… - silentman68 : RT @_SamWeller_: Qualche info sul bilancio del Napoli 2022: - 175.9 milioni di ricavi di cui 89.8 da diritti tv; - netto negativo 2022 di 5… - 24finanza : UniCredit, con il buyback soci al voto sullo stipendio di Orcel: per il ceo da 9 a 10,5 milioni… - newsfinanza : UniCredit, con il buyback soci al voto sullo stipendio di Orcel: per il ceo da 9 a 10,5 milioni - gekkofasa : RT @sole24ore: UniCredit, con il nuovo buyback soci al voto sui 10 milioni a Orcel -

Ad esempio, l'istitutoconsente di pagarebancomat fino a 1500 euro al mese , Intesa SanPaolo fino a 10mila euro mensili , Fineco ha come limite 3mila euro al mese . Per quasi tutte le ......dal'anno passato. Le valutazioni sono ancora in corso e una decisione non è ancora stata presa, sottolinea il quotidiano, perché la banca sarebbe ancora presa nelle consultazionigli ...

UniCredit, con il buyback soci al voto sullo stipendio di Orcel: per il ceo da 9 a 10,5 milioni Il Sole 24 ORE

Unicredit valuta un aumento fino al 40% dello stipendio di Orcel Verità e Affari

Rally di Unicredit con conti record e guidance oltre attese Il Sole 24 ORE

Unicredit convince gli analisti con un pieno di utili Morningstar

Olimpiadi Milano-Cortina, le banche verso una soluzione per il progetto Santa Giulia e Unicredit si chiama f… La Repubblica

Questa è la storia di Andrea e dei suoi stipendi. Andrea di cognome fa Orcel e di mestiere fa il banchiere. Da quasi due anni è amministratore delegato di Unicredit, dopo una carriera di 20 anni negli ...Quella appena conclusasi è stata la peggiore settimana da inizio anno con una performance negative di circa il 3%. Non deve, quindi, sorprendere che tra ...