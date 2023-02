Una voce per San Marino | chi vince va all’Eurovision | i cantanti finalisti

Leggi su tpi

(Di sabato 25 febbraio 2023) Unaper San2023, chiva: iUnaper Sanè lo spettacolo in onda oggi, 25 febbraio 2023, con la finale, il cui vincitore rappresenterà il piccolo Stato, in programma a maggio a Liverpool. Eiffel 65, Roy Paci, Deborah Iurato, Lorenzo Licitra e Nevruz sono tra idella seconda edizione di Unaper San. Per l’Italia come sapete ci sarà Marco Mengoni, vincitore di Sanremo. Ecco tutte le anticipazioni e iAppuntamento questa sera, 25 febbraio 2023, su SanRtv dalle ore 21 in diretta con la ...