Un vero disastro per il tennis italiano, Jannik Sinner va KO prima dell’inizio del torneo, tifosi in ansia (Di sabato 25 febbraio 2023) Un colpo durissimo per il tennis italiano che perde subito la sua stella più brillante, Jannik Sinner fuori dai giochi poco prima del colpo di inizio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La cavalcata vincente di questo 2023 sembra essersi già interrotta, il torneo di Marsiglia da 250 punti era infatti importantissimo per Jannik Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 25 febbraio 2023) Un colpo durissimo per ilche perde subito la sua stella più brillante,fuori dai giochi pocodel colpo di inizio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La cavalcata vincente di questo 2023 sembra essersi già interrotta, ildi Marsiglia da 250 punti era infatti importantissimo perQuesto articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Franzpasq : @pierpi13 Vero ma quelli erano ... buoni .. che disastro - MarcoCristofalo : @Palazzo_Chigi @GiorgiaMeloni Il vero obiettivo di questa guerra per l'Occidente sono i chip. Ed è l'unica cosa che… - ADeborahF : RT @Vinpatgia: @marcellocotton2 @doluccia16 @ADeborahF No Marcello, non è vero che i commercianti si siano arricchiti, anzi il contrario,co… - Vinpatgia : @marcellocotton2 @doluccia16 @ADeborahF No Marcello, non è vero che i commercianti si siano arricchiti, anzi il con… - LiukFaber : Processi lenti -