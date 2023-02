Un popolo di santi, di poeti e di ignoranti. Allarme Inapp: “Pochi laureati e formazione, competenze di base sotto la media Ocse” (Di sabato 25 febbraio 2023) Si studia poco, si hanno poche competenze informatiche e digitali ma anche cognitive al punto da registrare un ritardo nel confronto con altre economie avanzate, nel possesso di capitale umano e nella capacità di valorizzarlo. Nel 2021 la quota di italiani di età compresa tra 25 e 64 anni che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado era pari al 62,7%, incrementata di +0,9% rispetto al 2018 ma comunque inferiore di oltre sedici punti percentuali rispetto alla media Ue 27 (79,2%). Lo dice il rapporto 2022 dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp), denominato “Lavoro e formazione: l’Italia di fronte alle sfide del futuro” e realizzato su un campione di 45mila cittadini dai 18 ai 74 anni. Lo studio rivela che sono 11,7 milioni gli italiani che non si sono mai iscritti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Si studia poco, si hanno pocheinformatiche e digitali ma anche cognitive al punto da registrare un ritardo nel confronto con altre economie avanzate, nel possesso di capitale umano e nella capacità di valorizzarlo. Nel 2021 la quota di italiani di età compresa tra 25 e 64 anni che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado era pari al 62,7%, incrementata di +0,9% rispetto al 2018 ma comunque inferiore di oltre sedici punti percentuali rispetto allaUe 27 (79,2%). Lo dice il rapporto 2022 dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (), denominato “Lavoro e: l’Italia di fronte alle sfide del futuro” e realizzato su un campione di 45mila cittadini dai 18 ai 74 anni. Lo studio rivela che sono 11,7 milioni gli italiani che non si sono mai iscritti ...

