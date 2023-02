“Un onore incontrare Del Piero”: chi si è emozionato nel conoscere Pinturicchio? (Di sabato 25 febbraio 2023) Alessandro Del Piero è stato uno dei più grandi campioni nella storia, con Pinturicchio che ha incontrato un giocatore della Juve. Alcuni giocatori hanno saputo scrivere pagine leggendarie nella storia del calcio, dimostrandosi non soltanto delle bandiere per la gloriosa maglia della Juventus, ma potendo diventare in seguito onorati e rispettati da tutte le squadre. Alessandro Del Piero è indubbiamente uno di questi, con il Capitano bianconero che si è fatto conoscere e apprezzare in tutto il mondo, tanto è vero che anche il miglior giocatore attuale della Vecchia Signora si è detto onorato di averlo incontrato. LaPresseIl numero 10 è un numero che nella Juventus è sempre stato quello più ambito e molti tifosi avrebbero voluto che questo simbolo venisse ritirato. Alla fine è stato proprio Alex a dire di no a questa ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 febbraio 2023) Alessandro Delè stato uno dei più grandi campioni nella storia, conche ha incontrato un giocatore della Juve. Alcuni giocatori hanno saputo scrivere pagine leggendarie nella storia del calcio, dimostrandosi non soltanto delle bandiere per la gloriosa maglia della Juventus, ma potendo diventare in seguito onorati e rispettati da tutte le squadre. Alessandro Delè indubbiamente uno di questi, con il Capitano bianconero che si è fattoe apprezzare in tutto il mondo, tanto è vero che anche il miglior giocatore attuale della Vecchia Signora si è detto onorato di averlo incontrato. LaPresseIl numero 10 è un numero che nella Juventus è sempre stato quello più ambito e molti tifosi avrebbero voluto che questo simbolo venisse ritirato. Alla fine è stato proprio Alex a dire di no a questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ikigai_Ale : RT @MewGulfFCItaly: Il MewGulf FC Italy ha avuto l'onore e il piacere di incontrare Gulf per le strade di Milano, questo il nostro breve re… - NuphinS : RT @MewGulfFCItaly: Il MewGulf FC Italy ha avuto l'onore e il piacere di incontrare Gulf per le strade di Milano, questo il nostro breve re… - evy829 : RT @MewGulfFCItaly: Il MewGulf FC Italy ha avuto l'onore e il piacere di incontrare Gulf per le strade di Milano, questo il nostro breve re… - QQDzmXynWH2w3zv : RT @MewGulfFCItaly: Il MewGulf FC Italy ha avuto l'onore e il piacere di incontrare Gulf per le strade di Milano, questo il nostro breve re… - lyte09818084 : RT @MewGulfFCItaly: Il MewGulf FC Italy ha avuto l'onore e il piacere di incontrare Gulf per le strade di Milano, questo il nostro breve re… -