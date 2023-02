Un migrante su due non è un rifugiato | i numeri smascherano i buonisti

(Di sabato 25 febbraio 2023) I dati diffusi dal Cir certificano come anche nel 2022 oltre il 50% dei richiedenti asilo vede respinta la propria domanda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaLaVera : RT @MarchezVousLuci: Il migrante espulso due volte che si divertiva a stuprare italiane - MarchezVousLuci : Il migrante espulso due volte che si divertiva a stuprare italiane - Raff_Napolitano : Il migrante espulso due volte che si divertiva a stuprare italiane - Pixty3 : #Belgio Migrante #musulmano mette incinta la figliastra di 8 anni con due gemelli: 'L'ha chiesto lei, il sesso con… -

nuove vittime a Lucca Sicula e Siculiana, e registrati 239 nuovi casi positivi di Covid, a ... Unè attualmente positivo al Covid in una struttura di accoglienza in territorio della ...... che è stato fissato in venti giorni, secondo la norma può arrivare fino amesi. Le nuove ... Ed ha osservato che gran parte delle categorie analitiche tradizionalmente utilizzate (economico,...

Un migrante su due non è un rifugiato: i numeri "smascherano" i ... ilGiornale.it

Migranti, l'Aita Mari in porto a Ortona: sbarcate 38 persone Sky Tg24

I migranti scappano dai centri della Prefettura: Roma diventa tendopoli a cielo aperto RomaToday

Cercano di arrivare in Francia da Ventimiglia sul tetto di un tir, due ... Fanpage.it

Migranti: due sbarchi a Lampedusa, in 720 lasciano l'hotspot Agenzia ANSA

I dati diffusi dal Cir certificano come anche nel 2022 oltre il 50% dei richiedenti asilo vede respinta la propria domanda ...Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande ...