Un Medico in Famiglia, un’amata protagonista della serie spiega: “Il personaggio che ho interpretato mi ha tolto spensieratezza” (Di sabato 25 febbraio 2023) Per tantissimi anni è stata la bimba e poi l’adolescente più amata d’Italia. Simpaticissima, dolcissima, pestifera quanto basta. Stiamo parlando di Annuccia, la nipotina di nonno Libero, amatissima protagonista di Un Medico in Famiglia, la sorellina che tutti avremmo voluto avere. Di recente, Eleonora Cadeddu, l’attrice che ha interpretato Annuccia, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Fanpage.it, dove ha raccontato la sua nuova vita lontana dalla televisione, vero, ma non dalla recitazione: Insegno teatro nelle scuole, purtroppo il Covid ha fermato tutti i corsi extracurricolari. Per due anni siamo stati fermi e abbiamo ricominciato adesso. E poi sono un’attrice, mi sento di dirlo perché tante volte, quando non ti vedono in televisione, ti chiedono: “Che lavoro fai adesso?”. Il lavoro dell’attore è ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 febbraio 2023) Per tantissimi anni è stata la bimba e poi l’adolescente più amata d’Italia. Simpaticissima, dolcissima, pestifera quanto basta. Stiamo parlando di Annuccia, la nipotina di nonno Libero, amatissimadi Unin, la sorellina che tutti avremmo voluto avere. Di recente, Eleonora Cadeddu, l’attrice che haAnnuccia, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Fanpage.it, dove ha raccontato la sua nuova vita lontana dalla televisione, vero, ma non dalla recitazione: Insegno teatro nelle scuole, purtroppo il Covid ha fermato tutti i corsi extracurricolari. Per due anni siamo stati fermi e abbiamo ricominciato adesso. E poi sono un’attrice, mi sento di dirlo perché tante volte, quando non ti vedono in televisione, ti chiedono: “Che lavoro fai adesso?”. Il lavoro dell’attore è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clear_delune : @inmillepezzi per esempio mi ricordo che quando da piccolina guardavo un medico in famiglia, due degli attori princ… - MazzaliVanna : RT @ANPIRomaPosti: #RozaPapo, ufficiale medico dell'esercito popolare jugoslavo, fu la prima donna a raggiungere il grado di generale nella… - GianTressoldi : Ma la Kyenge che fine ha fatto? Assunta come medico di famiglia a Padova Kyenge ha lavorato con le squadre Uscar… - ErreRossella : @giorgiaherself Questa la dice lunga sul livello delle sue followers. Professioniste, gente che ha studiato, ma com… - IsaeChia : #UnMedicoinFamiglia, un’amata protagonista della serie spiega: “Il personaggio che ho interpretato mi ha tolto spen… -