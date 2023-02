Un incidente con cinghiali ogni due giorni anche a causa della siccità 

Leggi su agi

(Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Con quasi unduein Italia l'invasione di animali selvatici come iin città e campagne ha provocato più di 200 fra morti e feriti sulle strade in un anno, oltre a danni alle coltivazioni e rischi sanitari per gli allevamenti. È quanto emerge dall'elaborazione di Coldiretti su dati Asaps in occasione del vertice a Roma a Palazzo Rospigliosi tra il presidenteColdiretti Ettore Prandini, il ministro dell'Agricoltura eSovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri, il presidente di Fondazione Una Maurizio Zipponi, e il presidente dell'associazione Agrivenatoria Biodiversitalia Niccolò Sacchetti, per affrontare una delle peggiori minacce alla sicurezza delle famiglie, all'ecosistema, alla ...