Un ergastolano evade dal carcere di massima sicurezza a Nuoro

(Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Un detenuto pugliese di circa 40 anni condannato all'ergastolo è riuscito oggi adre scavalcando il muro di cinta deldidi Badu 'e Carros a. Lo rende noto il Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, spiegando che le dinamiche dell'accaduto sono in corso di accertamento mentre il personale di polizia penitenziaria è impegnato nelle ricerche sul territorio. L'evaso è Marco Raduano, classe 1984, detto "pallone", elemento apicale dell'omonimo clan dei Montanari egemone nel territorio non solo garganico. Detenuto in regime di 416 bis per omicidio e violazione della legge sulle armi. “In diverse occasioni avevamo segnalato la carenza di personale di polizia penitenziaria - denuncia Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del Sindacato ...