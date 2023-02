Un bulletto da spiaggia | l' attacco choc di Casarini a Piantedosi

(Di sabato 25 febbraio 2023) Divieto di uscire dal porto di Augusta per 20 giorni e multa salatissima per la nave Geo Barents. Durissimo il giudizio del capomissione di Mediterranea Saving Humans: "Atto vigliacco di repressione"

'Medici senza frontiere opera in mezzo a guerre e terremoti in tutto il mondo - prosegue Casarini - soccorre e salva migliaia e migliaia di persone e una sorta di '' dache fa il ...

(Adnkronos) - "Il fermo della Geo Barents è un atto di rappresaglia da parte di un governo che ha scelto di punire chi salva vite umane. Le vite salvate sono preziose e, invece, questi atti vigliacchi ...