Un 2022 in fuga dalla scuola: milioni di non diplomati (Di sabato 25 febbraio 2023) E se studiare servisse ormai poco? A leggere certi numeri, il dubbio è lecito. E dunque, ben 11,7 milioni di italiani non si sono mai iscritti alla scuola secondaria superiore, quasi 4 milioni si sono fermati nel loro percorso di istruzione senza conseguire un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono più uomini (62%) che donne (38%). A fronte di quasi 11 milioni di cittadini che acquisito il diploma non hanno proseguito gli studi, esistono 5 milioni di diplomati che si sono iscritti a percorsi universitari senza portarli a termine, con un dispendio di tempo e di risorse assai significativo. Questa la fotografia scattata dall'Inapp, l'Istituto nazionale per le analisi delle politiche pubbliche, nell'ultimo rapporto 2022. «Ancora oggi il 41% ...

