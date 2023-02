Ultime Notizie – Usa, aereo medico precipita in Nevada: 5 morti tra cui paziente (Di sabato 25 febbraio 2023) Cinque persone, il pilota, un’infermiera, il paramedico, un paziente e un suo familiare, hanno perso la vita dopo che un aereo sanitario CareFlight si è schiantato vicino a Stagecoach, nel Nevada occidentale negli Stati Uniti. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali e la società Guardian Flight citate dalla Cnn. “Abbiamo il cuore spezzato nel ricevere la conferma dai vigili del fuoco della contea di Lyon che nessuna delle cinque persone a bordo è sopravvissuta”, ha scritto la compagnia in un comunicato su Facebook. ”Le cinque persone a bordo erano un pilota, un’infermiera di volo, un paramedico di volo, un paziente e un familiare del paziente”, prosegue la nota. L’aereo ad ala fissa è uscito dal radar alle 21:45, secondo REMSA Health and Guardian ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 febbraio 2023) Cinque persone, il pilota, un’infermiera, il para, une un suo familiare, hanno perso la vita dopo che unsanitario CareFlight si è schiantato vicino a Stagecoach, neloccidentale negli Stati Uniti. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali e la società Guardian Flight citate dalla Cnn. “Abbiamo il cuore spezzato nel ricevere la conferma dai vigili del fuoco della contea di Lyon che nessuna delle cinque persone a bordo è sopravvissuta”, ha scritto la compagnia in un comunicato su Facebook. ”Le cinque persone a bordo erano un pilota, un’infermiera di volo, un paradi volo, une un familiare del”, prosegue la nota. L’ad ala fissa è uscito dal radar alle 21:45, secondo REMSA Health and Guardian ...

