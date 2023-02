Ultime Notizie – Ucraina, flash mob a Roma: “La pace abbia una possibilità” (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è svolto presso la Stazione Termini, a Roma, un flash-mob dei Giovani per la pace di Sant’Egidio: oltre 200 ragazzi hanno ballato sulle note di “Give Peace a Chance” di John Lennon, sotto la guida dei ballerini dell’Accademia di Danza Europea di Joseph Fontano. “Vogliamo che anche la pace abbia una possibilità, in questa guerra. Un anno di guerra è troppo, che vengano aperti negoziati; che questo messaggio di pace parta da Roma e raggiunga tante città d’Europa e del mondo”, hanno spiegato i Giovani per la pace, che ora si uniranno alla fiaccolata di #EuropeforPeace da Largo Corrado Ricci al Campidoglio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è svolto presso la Stazione Termini, a, un-mob dei Giovani per ladi Sant’Egidio: oltre 200 ragazzi hanno ballato sulle note di “Give Peace a Chance” di John Lennon, sotto la guida dei ballerini dell’Accademia di Danza Europea di Joseph Fontano. “Vogliamo che anche launa, in questa guerra. Un anno di guerra è troppo, che vengano aperti negoziati; che questo messaggio diparta dae raggiunga tante città d’Europa e del mondo”, hanno spiegato i Giovani per la, che ora si uniranno alla fiaccolata di #EuropeforPeace da Largo Corrado Ricci al Campidoglio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

