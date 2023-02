Ultime Notizie – Ucraina, 10mila in piazza a Berlino: “Sì diplomazia, no a invio armi” (Di sabato 25 febbraio 2023) Migliaia di persone in piazza a Berlino per la pace in Ucraina, all’indomani dell’anniversario dell’inizio della guerra, all’insegna dello slogan ‘Sì alla diplomazia, no all’invio di armi’. La manifestazione, alla porta di Brandeburgo, è stato organizzata da un’esponente politica del partito di sinistra “Die Linke”, Sahra Wagenknecht, e dall’attivista femminista, Alice Schwarzer , che due settimane fa avevano pubblicato un “Manifesto per la pace” nel quale chiedevano al cancelliere Olaf Scholz di “fermare l’escalation di forniture di armi”, il cessate il fuoco e l’avvio di negoziati con la Russia. Secondo la polizia, diecimila persone hanno preso parte alla manifestazione – secondo gli organizzatori 50mila – che è stata criticata, perché ha visto la partecipazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 febbraio 2023) Migliaia di persone inper la pace in, all’indomani dell’anniversario dell’inizio della guerra, all’insegna dello slogan ‘Sì alla, no all’di’. La manifestazione, alla porta di Brandeburgo, è stato organizzata da un’esponente politica del partito di sinistra “Die Linke”, Sahra Wagenknecht, e dall’attivista femminista, Alice Schwarzer , che due settimane fa avevano pubblicato un “Manifesto per la pace” nel quale chiedevano al cancelliere Olaf Scholz di “fermare l’escalation di forniture di”, il cessate il fuoco e l’avvio di negoziati con la Russia. Secondo la polizia, diecimila persone hanno preso parte alla manifestazione – secondo gli organizzatori 50mila – che è stata criticata, perché ha visto la partecipazione ...

