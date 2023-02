Ultime Notizie – Tv | Sgarbi | “Morgan farà una trasmissione in Rai sulla musica in 4 puntate”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 25 febbraio 2023) “un programmaRai, in aprile o forse marzo addirittura,”. Lo annuncia all’Adnkronos il sottosegretario alla Cultura Vittorio, che rivela poi qualche ulteriore dettaglio della. “Sarà unain quattroche verranno trasmesse di seguito -aggiunge- e che riportaa fare ciò che sa fare meglio, insegnare”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione