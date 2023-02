Ultime Notizie Serie A: Le parole di Spalletti e Zanetti dopo Empoli-Napoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 25 FEBBRAIO Empoli, le parole di Paolo Zanetti dopo la sconfitta contro il Napoli «Il Napoli oggi è impressionante in tutte le fasi a guardarlo da vicino», le parole del tecnico dell’Empoli. Il Napoli continua a vincere: le parole di Spalletti in conferenza stampa Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei partenopei sul campo dell’Empoli Lazio, Zaccagni tenta il recupero per la Sampdoria: la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate oraora dalla Redazione di Calcio News 24 25 FEBBRAIO, ledi Paolola sconfitta contro il«Iloggi è impressionante in tutte le fasi a guardarlo da vicino», ledel tecnico dell’. Ilcontinua a vincere: lediin conferenza stampa Il tecnico delha parlato in conferenza stampala vittoria dei partenopei sul campo dell’Lazio, Zaccagni tenta il recupero per la Sampdoria: la ...

