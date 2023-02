Ultime Notizie – Salvini: “Bloccare Tiktok? Riflettere bene, io contro censura” (Di sabato 25 febbraio 2023) ”Bloccare Tiktok? È un interrogativo che coinvolge sicurezza e democrazia”. E’ il tweet del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. “Io sono perplesso e sono contrario a ogni tipo di censura, in una società liberale prima di arrivare a ‘blocchi’ radicali bisogna Riflettere bene. Voi che ne pensate?”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 febbraio 2023) ”? È un interrogativo che coinvolge sicurezza e democrazia”. E’ il tweet del ministro delle Infrastrutture, Matteo. “Io sono perplesso e sono contrario a ogni tipo di, in una società liberale prima di arrivare a ‘blocchi’ radicali bisogna. Voi che ne pensate?”. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Zelensky invoca un vertice di pace allargato. LIVE - RotaruCris : RT @romatoday: Alfredo Cospito resta al 41 bis: respinto il ricorso - Mia07469022 : RT @VesuvioLive: Angela Celentano, la famiglia non si ferma: si indaga sulla ragazza in Turchia - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - - ildumba : @King___Leaf @TeofiloSteven @marcullo02 Queste ultime notizie sono uscite apposta per non farglieli ridare. È una c… -