Ultime Notizie Roma del 25-02-2023 ore 20:10 (Di sabato 25 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l'informazione Buonasera dalla redazione in Ucraina in apertura il piano di pace della Cina sulla guerra non convince l'occidente Europa Stati Uniti è nato sono Infatti convinti che si jimping stia bene quando è oggi il presidente americano Joe biden che ti piace a tutti Non può essere buono intanto l'esercito carino prima che ieri la Russia ha raddoppiato il numero di navi ispirati attivamente nel Mar Nero è previsto che ciò potrebbe essere una preparazione per ulteriori attacchi missilistici della notizia il Garden il mar Nero la flotta di navi da guerra è raddoppiata rispetto a giovedì ora ci sono 8 navi Ha detto il comando militare nella regione meridionale in un aggiornamento su Facebook ciò potrebbe indicare che sono preparazione attacchi missilistici attacchi di droni una delle ...

