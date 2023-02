Ultime Notizie Roma del 25-02-2023 ore 19:10 (Di sabato 25 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale siamo un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno essere il piano di pace di Latina sulla guerra in Ucraina non convince l’occidente Europa Stati Uniti è nato sono Infatti convinti che si jimping stia aprendo intanto l’esercito afferma che ieri la Russia Raddoppia il numero di navi schierate attivamente nel Mar Nero è previsto che ciò potrebbe essere una preparazione per ulteriori attacchi missilistici a riferire della notizia il Guardian una delle navi è una fregata armata con 8 missili ha spiegato il comando militare sud Intanto oggi l’alto rappresentante Ué Giò Debora ha enunciato un decimo pacchetto di sanzioni contro 121 persone identità si tratta di nuove e significative restrizioni all’importazione di esportazione di diffusione della propaganda russa spiegato Boreal su Twitter ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 febbraio 2023)dailynews radiogiornale siamo un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno essere il piano di pace di Latina sulla guerra in Ucraina non convince l’occidente Europa Stati Uniti è nato sono Infatti convinti che si jimping stia aprendo intanto l’esercito afferma che ieri la Russia Raddoppia il numero di navi schierate attivamente nel Mar Nero è previsto che ciò potrebbe essere una preparazione per ulteriori attacchi missilistici a riferire della notizia il Guardian una delle navi è una fregata armata con 8 missili ha spiegato il comando militare sud Intanto oggi l’alto rappresentante Ué Giò Debora ha enunciato un decimo pacchetto di sanzioni contro 121 persone identità si tratta di nuove e significative restrizioni all’importazione di esportazione di diffusione della propaganda russa spiegato Boreal su Twitter ...

