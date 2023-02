Ultime Notizie Roma del 25-02-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Esterina per il presidente americano Joe biden esclude l’invio di F16 al ucraina per il momento dei rischi non ne ha bisogno ha spiegato in un’intervista all’emittente TV ibis.it intanto sul fronte armi a Mosca la cena sarebbe considerando inviare alla Russia proiettili di artiglieria da 120 252 mm a confermarlo ponti americani città del Washington Post dopo le anticipazioni di ieri The Wall Street Journal denunciando che con questo dovesse avvenire il piano ti faccio proposto d’Assisi imping sarebbe fortemente indebolito non ci sono elementi per poter dire che a ora siano già iniziati i rifornimenti Ma la Cina ha la capacità di svolgere un ruolo da Game Changer ha commentato una fonte americana caso compito Resta al 41 bis e lo ha deciso ieri la Corte di Cassazione respingendo il ...